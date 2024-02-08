كاتب صحفي يثمن قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة: ترفع دخل الأسرة

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنّ قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي وجاءت في توقيت مناسب، إذ بلغ إجمالي قيمتها نحو 180 مليار جنيه مصري وهو ضخم جدا.

حملات أمنية لضبط الأسواق

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «dmc»: «هناك حملات أمنية كبيرة في السوق المصرية على كل الجشعين سواء المضاربين في سوق العملة أو المضاربين في السلع الأساسية وتخزينها وزيادة أسعارها».

رفع دخل الأسرة

وواصل: «نحن أمام رغبة مصرية لمواجهة التضخم بشكل حاسم وفعال، كما عملت حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس على رفع مستوى دخل الأسرة المصرية».