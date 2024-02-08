محافظ الجيزة: ضخ 75 ألف متر مكعب مياه يوميا في حدائق الأهرام

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولة موسعة داخل حدائق الأهرام، حيث أكد على أهمية المنطقة باعتبارها من المناطق الملاصقة للمتحف المصري الكبير، موضحا أنه تم إجراء بعض الصيانات لخط المياه القادم من محطة 6 أكتوبر، مما أدى إلى تأثر ضغوطات المياه ببعض المناطق داخل حدائق الأهرام، مؤكداً على ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، إذ يصل إجمالي ما يتم ضخه للقطاع بالكامل 75 ألف م3 من المياه، وهي كميات كافية لاحتياجات سكان حدائق الأهرام.

وأشار إلى أنَّه تمّ الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي على استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بالخزان الأرضي التابع لمدينة الحرفيين، وذلك لحين الانتهاء من إنشاء خزان مياه إضافي لحدائق الأهرام بقدرة 6 آلاف م3.

وأكد التنسيق مع جمعية تعمير صحراء الأهرام للإسراع من وتيرة أعمال رصف الشوارع الحيوية، مع إعطاء أولوية عاجلة لرفع كفاءة ورصف الشوارع الداخلية بالإنترلوك.

وأشار المحافظ إلى أنه تم حل عدد من المشكلات التي واجهت سكان حدائق الأهرام، مثل منع وجود مركبات التوك توك داخل القطاع بالكامل، والتعاقد مع ثلاث شركات نقل للركاب داخل القطاع لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وشدد المحافظ على عدم السماح بوجود مخالفات بناء داخل حدائق الأهرام، مؤكداً على انخفاض مخالفات البناء خلال الفترة الماضية نظراً للتعامل الحاسم حيالها، داعيا سكان حدائق الأهرام إلى ضرورة إنشاء اتحاد شاغلين لكل عقار وفقاً للقانون للتعاون في حل المشكلات، موجهاً حي الهرم وقطاع هضبة الأهرام بتسهيل وتيسير كافة الإجراءات على السكان الخاصة بذلك.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المعامل المركزية الخاصة بمحطة المياه داخل حدائق الأهرام، حيث أشاد بجهود العاملين بالمعامل المركزية ولشركة مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادات الايزو الدولية بالعديد من المعامل التابعة للشركة.