محافظ الجيزة: رفع 12 ألف طن مخلفات من المراكز والأحياء يوميا

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أهمية منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة لمساهمتها بشكل كبير في التخلص السليم والآمن بيئيًا من مشكلة المخلفات والتي تعد من أهم الملفات التي توليها المحافظة، اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، وذلك تماشيًا مع الاعتبارات البيئية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة للمنظومة واستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

تحقيق أعلى استفادة من المشروع

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية خلال تفقده المدفن الصحي الآمن بشبرامنت والمقام على مساحة 10 أفدنة والمدعم بخلية دفن صحي كمرحلة أولى للارتقاء بالبنية الأساسية للمنظومة، أنه يستهدف الحد من انبعاث ملوثات الهواء وتحقيق أعلى استفادة من المشروع.

تخصيص اعتمادات مالية كبيرة

أشار محافظ الجيزة إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بملف منظومة تدوير المخلفات الصلبة وتم تخصيص اعتمادات مالية كبيرة لإنشاء البنية التحتية للمشروع لما له من أهمية في التعامل مع المشكلات البيئية في إطار عملية التنمية التي تستهدفها الدولة بما ينعكس على رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

تحقيق التكامل لمراحل المنظومة

وأوضح اللواء أحمد راشد أنه تم تنفيذ الخلية الأولى ضمن خطة الدولة بإنشاء مدافن صحية لمخلفات القمامة، ومن المقرر أن يشمل المشروع 4 خلايا، ضمن البروتوكول الموقع بين وزارت التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمتابعة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، استكمالًا لخطة تحقيق الإدارة المتكاملة والمستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تهدف لتحقيق التكامل لمراحل المنظومة المختلفة من الجمع والنقل والتدوير مما يعد نقله حضارية كبيرة سيكون لها مردود بيئي وإيجابي على المحافظة بجميع المراكز والأحياء.

وعاين محافظ الجيزة خلال جولته، أحد مشاريع القطاع الخاص التجريبية المقامة لتدوير ومعالجة مخلفات القمامة بطاقة (1000 طن إلى 1500 طن قمامة يوميا) بالصهر الحراري وتحويلها إلى طاقة كهربائية والمنفذ بمنطقة شبرامنت، وذلك للوقوف على مدى جاهزيته وتقديم التسهيلات اللازمة له لسرعة البدء في المشروع لما له من أهمية في تحسين وخدمة البيئة والاستفادة من القيمة الاقتصادية للمخلفات.

وأكد «راشد» أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لإنجاز مشروعاتهم وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، موجها رئيس هيئة النظافة والتجميل بضرورة طرح كراسة الشروط للتعاقد مع شركات متخصصة في تدوير المخلفات الصلبة بكافة أنواعها والاستعانة بلجنة البت بالتعاون مع الوزارات المعنية للاستفادة بحجم المخلفات التي يتم رفعها بصفة يومية بقطاعات المحافظة والتي تصل إلى 12 ألف طن مخلفات يوميا.

وشدد المحافظ علي ضرورة رفع كافه المخلفات الكائنة بالمدخل المؤدي للمدفن الصحي بشبرامنت ورفع كفاءته وتطويره لتسهيل حركة دخول سيارات نقل المخلفات المترددة عليه مما يسهم في سرعة إنجاز نقل مخلفات القمامة إليه .

الارتقاء بمنظومة النظافة

وجه محافظ الجيزة بضرورة دراسة توفير موقع بعيدآ عن المناطق السكنية يصلح لإقامة نقطة مناولة لتجميع مخلفات القمامة لخدمة مركز ومدينة منشأة القناطر للارتقاء بمنظومة النظافة أسوة بما تم تنفيذه بمراكز كرداسة وأوسيم .

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمود فوزي وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل والدكتور خالد عبد الغني مدير مديرية الشئون الصحية و حامد سلامه رئيس مركز ومدينة أبو النمرس .