محافظ الجيزة يتابع نسب تحسين الرؤية البصرية بمحطة قطارات الصعيد في بشتيل

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، في جولة ميدانية، نسب تنفيذ الخطة الاستثمارية، ومشروعات الرصف والتطوير ورفع كفاءة الطرق، والمحاور المرورية؛ وذلك بشوارع أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والعجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمحطة

أشارت محافظة الجيزة في بيان إلى أن المحافظ تفقد نسب التنفيذ بمشروع تحسين الرؤية البصرية وطلاء العقارات المحيطة بمحطة قطارات الصعيد ببشتيل، في إطار المشروع الذي تنفذه المحافظة لرفع كفاءة المنطقة والشوارع المحيطة بالمحطة.

الالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال

ووجّه المحافظ بمواصلة جهود طلاء العقارات، والتشديد على الشركة المنفذة، بالالتزام بالمعايير والمواصفات المحددة للأعمال؛ بما يعكس الشكل الحضاري اللائق.

وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وتطوير ميدان الحجاز والمواقع الكائنة أسفل وبجوار محور الفريق كمال عامر بالعجوزة والمنيرة الغربية.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة الانتهاء من الأعمال بذلك القطاع للظهور بالشكل الحضاري اللائق. ورافق المحافظ خلال جولته أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورؤساء أحياء العجوزة وإمبابة والمنيرة الغربية.