محافظ الجيزة يوجه بتوفير السلع بأسعار مناسبة في جميع المنافذ

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عددا من منافذ ومعارض بيع السلع الأساسية والاستراتيجية والسلاسل التجارية بالمحافظة وسيارات المنافذ، لمتابعة توفير السلع بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف على المواطنين ورفع العبء عن كاهلهم.

تلبية كافة احتياجات المواطنين

واطمأن المحافظ على السلع التي يجرى بيعها وأسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة، لتلبية احتياجات المواطنين، كما استمع من مسئولي المعارض عن اسعار السلع المقدمة للمواطنين مثل السكر والذي يجرى توفيره بكميات كافية بسعر 27 جنيها للكيلو وكذلك الأرز والزيت بأسعار مناسبة، بالإضافة إلى السلع الغذائية الأخرى والعدس، والمكرونة، والدقيق، والدواجن المجمدة وغيرها من المنتجات والتي جرى تخفيض أسعارها بالمقارنة بمثيلاتها بالخارج.

ضمان جودة المعروضات

والتقى محافظ الجيزة بعددٍ من المواطنين، وتحاور معهم للاطمئنان على جودة السلع المقدمة ومدى مناسبة الأسعار والكميات لاحتياجاتهم، واستمع إلى احتياجاتهم وطلباتهم وآرائهم في المنافذ والأسعار المطروحة، مؤكدًا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

التعاون مع القطاع الخاص

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتوسع في إقامة المعارض والشوادر لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن استمرار المرور الميداني على كل المحال والمعارض القائمة للتأكد من وجود العروض والخصومات على أسعار السلع، وكذا التنسيق مع الإدارات التموينية بالتشديد على كافة التجار وأصحاب السلاسل التجارية بضرورة الإعلان عن أسعار السلع بشكل واضح لتعريف المواطنين بأسعار السلع.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز، ومدير مديرية التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين.