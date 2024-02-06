محافظ الجيزة يتابع مشروعات الرصف والتطوير لطرق ترعة السواحل في إمبابة

تنفذ محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير لعدد من الشوارع الحيوية بنطاق المحافظة لربط محاور الحركة وإحداث سيولة مرورية، وتسهيل حركة سير المواطنين في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2024/1023.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الاهتمام الذي توليه الدولة برفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وإنشاء شبكة من الطرق لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين.

تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة السواحل

تصريحات اللواء أحمد راشد خلال اطلاعه على جهود حي إمبابة في تنفيذ أعمال رصف وتطوير شارع ترعة السواحل؛ وذلك استكمالا لأعمال التطوير التي يشهدها القطاع لتسهيل حركة سير المواطنين وضمن خطه المحافظة لرفع كفاءة الطرق الحيوية.

كما اطلع محافظ الجيزة علي جهود مركز ومدينة منشأة القناطر في أعمال رصف الطبقة السطحية لاستكمال مشروع تطوير طريق طراد النيل بنطاق قرية الجلاتمة حيث يعد ضمن الطرق الهامه التي تربط قري مركز منشأة القناطر، وتابع أعمال وضع طبقة الأسفلت الرابطة ضمن أعمال تطوير شارع ترعه محمود خليل ببرقاش ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وشدد «راشد» على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والمتابعة الدورية لخطة الرصف للتأكد من التزام الشركات باعلي المواصفات الفنية في أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.