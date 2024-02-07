محافظ الجيزة يتابع موقع إنشاء مركز خدمات مصر بحدائق الأهرام

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة موقع إنشاء مركز خدمات مصر الجاري إنشاءه بهضبة الأهرام بحي الهرم للوقوف على نسب التنفيذ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التوسع في إنشاء مراكز خدمات مصر في المحافظات لتطوير وتقديم الخدمات الحكومية المجمعة للمواطنين.

تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية

وأشاد محافظ الجيزة بجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحسين إجراءات حصول المواطنين علي الخدمات الحكومية وحوكمة وتبسيط هذه الإجراءات بصورة مستمرة.

وأشار إلى أنَّ المركز سيسهم في تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها على أعلى مستوى من الجودة والتيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع كل الخدمات كبديل للانتقال بين الجهات المتعددة المقدمة للخدمات في الأماكن المختلفة.

استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية

وأوضح راشد أنَّه سيقدم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين من شهر عقاري، أحوال مدنية، أدلة جنائية، المرور (تجديد وفحص الرخص - استخراج بدل فاقد وتالف للرخصة الشخصية) وغيرها من الخدمات.

ووجه المحافظ خلال تفقده موقع انشاء مركز خدمات مصر بضرورة تسخير الإمكانيات وإزالة العقبات لسرعه الانتهاء من الاعمال الإنشائية والتجهيزات اللازمة للمركز لافتتاحه وتقديم خدماته للمواطنين موجها رئيس حي الهرم بإصدار التراخيص اللازمة للعمل مع ضرورة رفع كفاءة الطرق المؤدية للمركز لتسهيل حركة سير المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة هند عبدالحليم نائب المحافظ وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ورئيس حي الهرم وممثلي وزارة التخطيط والشركة المنفذة.