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ضبط سائق في شركة ادعى سرقة عهدته في البحر الأحمر

كتب:

محمد بركات
01:25 م | الخميس 08 فبراير 2024
الداخلية

الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مرسى علم بمديرية أمن البحر الأحمر، من سائق مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية، بأنّه حال قيادته سيارة نصف نقل ملك صاحب شركة للتوريدات الغذائية، مقيم بدائرة القسم «يعمل طرفه»، فوجئ بسيارة ربع نقل دون لوحات، يستقلها 3 مجهولين استوقفوه وهددوه بالأسلحة النارية واستولوا على مبلغ مالي قيمة تحصيل بضائع مباعة لصالح الشركة محل عمله، وتركه بمحل البلاغ في حالة إعياء.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر إلى عدم صحة أقوال المُبلغ، وتبين قيامه بالاتفاق مع (سائق - مقيم بدائرة القسم) على اختلاق الواقعة والاستيلاء على المبلغ المشار إليه واقتسامه فيما بينهما عقب تجميع المبالغ المالية من عملاء الشركة محل عمله وتسليمها له.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، والمبلغ المالي المستولى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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