«التضامن»: تأثيث 23 ألف وحدة سكنية بـ810 ملايين جنيه في المناطق بديلة العشوائيات

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الوزارة انتهت من تأثيث وتجهيز وحدات سكنية في المناطق المطورة بديلة العشوائيات، بمعدل 22.704 وحدة سكنية بتكلفة تصل إلى 810 ملايين جنيه، كما تعمل على الحماية التأمينية من خلال التأمينات والمعاشات، وتتبنى قضية الغارمات كيلا تكون مصر بلا غارمات.

تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال لقائها وفد الصندوق الاجتماعي اليمني والبنك الدولي وممثلي هيئات الأمم المتحدة لاستعراض التجربة المصرية في تنفيذ أنشطة برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، أنّ الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات للعمالة غير المنتظمة، وجرى تنفيذ 420 ألف مشروع متناهي الصغر بتكلفة تجاوزت 4 مليارات جنيه.

القطاع الحرفي والإنتاجي

وأشارت نفين القباج، إلى أنّ القطاع الحرفي والإنتاجي يحظى بأهمية كبيرة، فهناك 448 جمعية تعاونية برأسمال يتخطى 13.8 مليار جنيه، ويتم تنفيذ معارض «ديارنا» داخل وخارج مصر.

ونوهت بأنّ الوزارة تهتم بالفئات الأولى بالرعاية وكبار السن، فضلا عن دعم أصحاب الحرف التراثية وصنايعية مصر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنّ الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعمل الوزارة على تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة من خلال برنامج «وعي للتنمية المجتمعية».