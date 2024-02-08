«التضامن»: أصدقاء السوء ومشكلات أسرية أبرز أسباب الإدمان

أكد الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنّ نسبة 7.25% بدأوا التعاطي من سن 15 سنة وحتى 20 سنة، وأن نسبة 36.62% بدأوا من سن 21 سنة حتى 30 سنة، وأن 39.76% من سن 31 حتى 40 سنة، وفقًا لتحليل بيانات المستفدين من الخدمات العلاجية خلال شهر يناير 2024.

مصادر الاتصالات

وقال عثمان، في تقرير له، إنّ مصادر الاتصالات كانت من المريض نفسه، يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن زيادة الثقة في خدمات الخط الساخن من قِبل المرضى، ما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم، ما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان، وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

العوامل الدافعة للتعاطي

وأضاف عمرو عثمان، أنّ عوامل التعاطي وفقًا لنتائج الخط الساخن جاءت في مقدمتها أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشكلات أسرية والتفكك الأسري، ووهم علاج المشاكل الصحية أيضا توهم البحث عن المتعة سواء استخدام العقاقير، كما جاءت العوامل الدافعة للعلاج ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية، ومشاكل في العمل وضغوط الأهل نظرة المجتمع ومشاكل دراسية ومشاكل نفسية وتحسين الصورة والتفكير في المستقبل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

ونوّه باستمرار الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان 16023 في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانًا، وفي سرية تامة طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.