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بعد 5 أسابيع.. فيلم «أنا وابن خالتي» مهدد بالسحب من دور العرض

كتب:

هبة أمين
01:27 م | الخميس 08 فبراير 2024
فيلم أنا وابن خالتي

فيلم أنا وابن خالتي

يواجه فيلم «أنا وابن خالتي» بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب تهديد السحب من جميع دور العرض، بعد تذيّله قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر.

وحقق الفيلم إيرادات ضعيفة للغاية خلال الأيام الماضية، حيث لم تتجاوز ألف جنيه يوميًا، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وجاءت إجمالي إيرادات الفيلم على مدار 5 أسابيع عرض بالسينما نحو مليوني و168 ألف جنيه، فيما حقق فيلم الحريفة بطولة مجموعة من الشباب والوجوه الجديدة، في نفس المدة أكثر من 50 مليون جنيه.

قصة فيلم «أنا وابن خالتي»

تدور قصة فيلم أنا وابن خالتي، من خلال بيومي فؤاد وابن خالته سيد رجب، واستمرار معاناتهما من عقدة الطفولة حول من الأفضل بينهما والتسابق باستمرار لإثبات أن كل واحد منهم أفضل من الآخر، وذلك في إطار كوميدي.

أبطال الفيلم

فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد، سيد رجب، المطرب علي لوكا، إنعام سالوسة، ميمي جمال، هنادي مهنا، سارة عبدالرحمن، إشراف كتابة دعاء عبدالوهاب، سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، وإخراج أحمد صالح.

 

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بقلم هبة أمين