«الصوت والضوء»: تقديم عرض استثنائي بأهرامات الجيزة 25 فبراير

أعلن محمد عبدالعزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، تشغيل عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بصفة استثنائية، الأحد 25 فبراير الجاري، كما أعلن أنه بسبب أعمال التطوير التي تجري بمنطقة الأهرامات حاليا، جرى إلغاء عرض الصوت والضوء بمنطقة يوم الخميس 22 فبراير.

عروض الصوت والضوء بأهرامات الجيزة 4 أيام فى الإسبوع

أوضح خلال الخطاب الذي أرسله إلى غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أنه سيجري استئناف عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة بشكلها المعتاد، 28 فبراير الجاري، لافتا إلى أن عروض الصوت والضوء بمنطقة أهرامات الجيزة، تقام 4 أيام في الأسبوع، أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

تعميم من غرفة الفنادق بالمواعيد الجديدة

عمم علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، منشورا على كل فنادق الجمهورية، لإعلامهم بالمواعيد الجديدة لعروض الصوت والضوء خلال الأسبوع الأخير من فبراير الجاري، حتى يتسنى للفنادق إجراء حجوزات النزلاء بها، وفقا للمواعيد.