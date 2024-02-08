الغضبان يبحث الفرص الاستثمارية بجنوب وغرب بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، عمرو نور الدين نائب رئيس هيئة الاستثمار والوفد المرافق، بالديوان العام، لبحث سبل التعاون في مجال الفرص الاستثمارية التي تشهدها جنوب وغرب محافظة بورسعيد، في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها مؤخرا، جعلتها محل أنظار للمستثمرين ورجال الأعمال من داخل مصر وخارجها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، وأحمد موسى مدير مكتب نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

قصة نجاح

وخلال اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «قصة نجاح» يبرز المشروعات القومية والاستثمارية على أرض بورسعيد، عقبه استعراض بريزنتش حول الفرص والمقومات الاستثمارية بجنوب بورسعيد، بما تشمله من مخططات سكنية وتجارية وصناعية وسياحية وحرفية وثروة حيوانية، فضلا عن موقعها المتميز، والذي يربطها بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط بما يعظم من الفرص الاستثمارية بجنوب بورسعيد، وكذا المخطط المقترح لتنمية وتطوير المنطقة بما يحقق الاستغلال الأمثل لكل الموارد والإمكانيات المتاحة.

الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد

جرى عرض الفرص الاستثمارية بغرب بورسعيد، ومخطط تطوير المنطقة بما يحقق الاستفادة من مقواتها والتي تتمثل في المزارع والمفارخ السمكية، وبواغيز الجميل، والقرى السياحية، والجزر والمراحات ببحيرة المنزلة، الذي يؤهل المنطقة لتكون أكبر مشروع سياحي واستثماري.

وأوضح الغضبان، أن بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدة مجالات مختلفة، وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كافة المجالات.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة شهدت في الفترة الأخيرة نقلة نوعية كبيرة في مجال التنمية الصناعية، فضلا عن أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية، بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

ورحب محافظ بورسعيد بالتعاون المثمر مع الوفد، الذي يأتي تماشيا مع خطة التنمية المستدامة ببورسعيد، مؤكدا أنه سيتم عقد لقاء ٱخر لمناقشة جوانب وٱليات التعاون، بالتنسيق بين الجهات المختصة بالمحافظة، كما شهد اللقاء، عرض مخطط الأعمال التنموية الصناعية واللوجيستية التي تشهدها جنوب بورسعيد، بالتنسيق مع دار الهندسة المسئولة عن المخطط الاستراتيجي.