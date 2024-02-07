تراجع أسعار طن الحديد اليوم الأربعاء 7-2-2024 في مصر.. كم سجل الآن؟

انخفاض كبير شهده سعر طن الحديد اليوم الأربعاء 7-2-2024 في مصر مع مختلف الشركات والمصانع بعد حالة من الاستقرار نسبيًا، ويتابع الكثير من المواطنين أسعار مواد البناء أبرزها الحديد والأسمنت.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

ووفق آخر تحديث أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، فتوضح «الوطن» خلال السطور التالية سعر الطن للحديد اليوم بمصر، كسعر بيع للمستهلك.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء تراجعا بقيمه وصلت إلى 1447 جنيهًا للطن الواحد، إذ وصل سعر الطن إلى 54 ألفًا و776 جنيهًا للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر حديد عز

وسجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء تراجعا بقيمة وصلت إلى 1795 جنيهًا للطن، مسجلًا 56 ألفًا و508 جنيهات للطن الواحد، كسعر بيع للمستهلك.

سعر الأسمنت الرمادي

أما أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، فسجل سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم 2406 جنيهات كسعر بيع للمستهلك بتراجع وصل إلى 61 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم عالمياً

واستعرضت بوابة الأسعار المحلية والعالمية أسعار الحديد اليوم الأربعاء على المستوى العالمي، وجاء متوسط الأسعار كالتالي:

- سعر طن البليت سجل: 507 دولارات.

- سعر حديد التسليح سجل: 577 دولاراً.

- سعر الحديد الخام سجل: 138 دولاراً.