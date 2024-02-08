انطلاق الموسم الثاني من مبادرة «طبلية مصر» بمتحف الحضارة الخميس المقبل

أعلن المتحف القومي للحضارة الإنسانية بالفسطاط عن إقامة الموسم الثاني من مبادرة «طبلية مصر» الخميس المقبل الموافق 15 فبراير 2024، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تستهدف الحفاظ على التراث الحضاري المادي واللامادي لمصر، وحمايته من الاندثار.

التروّيج لأهم الأكلات المصرية المتوارثة

وأضاف متحف الحضارة في بيان صادر اليوم، أنَّ مبادرة «طبلية مصر» تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الاستدامة في المطبخ المصري، وتوثيق الإرث الغذائي المصري والترويج لأهم الاكلات المصرية المتوارثة منذ آلاف السنين، لافتًا إلى أنَّ الموسم الثاني من مبادرة «طبلية مصر» سيقام بالمسرح الكبير بالمتحف القومي للحضارة المصرية يوم الخميس المقبل وذلك في تمام الساعة 3 عصرًا.

رفع الوعي الأثري والثقافي

وأكّد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار أنَّه حرصًا من متحف أخناتون بالمنيا علي التواصل المجتمعي وتنفيذًا لسياسة قطاع المتاحف في رفع الوعي الأثري والثقافي والتفاعل مع كل المؤسسات بمحافظة المنيا، فقد نظم المتحف بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمنيا نشاطا بالزي المصري القديم عبارة عن أسئلة معلومات عامة وإجابات للزوار من الأطفال، عن أشهر ملوك وملكات مصر القديمة مع توزيع بعض الهدايا الرمزية لتحفيز وتشجيع الأطفال.