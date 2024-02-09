منافسة بين أندية السعودية على ضم صلاح.. هل انتهى مشواره مع ليفربول؟

رحيل أم تجديد عقد؟.. تواجه إدارة ليفربول اختبارًا مصيريًا مع اقتراب نهاية عقود نجوم الريدز، بينهم محمد صلاح جناح ليفربول والمنتخب الوطني، الذي يقضي الموسم قبل الأخير داخل قلعة «أنفيلد»، إذ ينتهي عقده في 2025، وفي حال قرر النادي الإبقاء عليه، سيواجه أزمة كبيرة في ظل اهتمام عدد من أندية الدوري السعودي بالحصول على خدماته.

منافسة بين أندية السعودية على ضم محمد صلاح

ليفربول يشعر بالخطر من اقتراب رحيل جميع نجومه، وقبلهم مدرب الفريق يورجن كلوب، الذي أعلن أنه يقضي موسمه الأخير مع الريدز، على أن يرحل بنهاية الموسم الجاري، إلى جانب ارتباط اسم نجما الفريق محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، بالرحيل خلف المدرب الألماني، إلى جانب حالة عدم الاستقرار التي يعاني منها الريدز في الوقت الحالي، بحسب صحيفة «ذا أثيليتك».

«التغييرات تهدد برحيل جماعي».. هكذا أكدت صحيفة «ذا أثيليتك»، التي قالت أن التغييرات المتكررة داخل قلعة أنفيلد، جعلت النجوم يشعرون بحالة من عدم الاستقرار، مع وجود شكوك حول عدم تلبية احتياجات الفريق من صفقات مطلوبة في الفترة المقبلة، خاصة بعد رحيل المدير الرياضي، وعدم تعيين آخر قادر على الذهاب بعيدًأ ووضع خطة إنقاذ للريدز.

ليفربول رفض عرضًا مغريًا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني، من الاتحاد السعودي الصيف المنقضي، ومن المتوقع أن يتجدد اهتمام أندية أخرى من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات المقبلة، خاصة أنه بات هدفًا أساسيًا لأندية الدوري السعودي، مع بلوغه الـ32 عامًا، إذ ترى أندية الدوري السعودي في صلاح فرصة ذهبية لاستقطاب نجم عالمي في أوج عطائه ليكون سفيرًا لهم في الدوري السعودي.

وتمثل قضية صلاح تحديًا خاصًا بالنسبة لليفربول، فهل تسعى إدارة النادي لاستغلال الفرصة وتحقيق مكسب مالي كبير من بيعه أم تحاول تأمين بقائه من خلال تجديد عقده؟.. هو السؤال الذي ردت عليه الصحيفة، بالتأكيد على أن المبالغ المالية المرتفعة التي يضعها اتحاد جدة للحصول على صلاح، قد تكون مصدر إغراء للإدارة في الوقت الراهن، من أجل جلب العديد من الصفقات الجديد.