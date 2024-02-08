«الوطن» داخل مكتبة الأصدقاء بالمعادي.. هنا جلس نديم وصديقه عم جميل

مكان صغير مكون من طابقين، جدرانه مطلية باللون البني، تزينه الأشجار الخضراء من الخارج، خطف قلوب الجميع، خاصة بعد ظهوره في مسلسل «حالة خاصة»، هو مكتبة الأصدقاء، التي شهدت تصوير عدة مشاهد جمعت بين «نديم» الذي يجسد دوره طه دسوقي، و«عم جميل» الذي يجسده الفنان نبيل علي ماهر، وارتبط بها الجمهور لأنها ساعدت «نديم» على التعافي من مرض التوحد، إذ كان مرتبطًا بها ويتواجد داخلها لساعات طويلة مع صديقه الوحيد «عم جميل».

مكتبة الأصدقاء بمسلسل حالة خاصة

«المكتبة دي حياة.. مش مجرد مكتبة.. كفاية أنها عرفتني على نديم صديقي الوحيد».. كلمات تمس القلب قالها الفنان نبيل علي ماهر، في أحد مشاهد المسلسل، ما جعل الجمهور يبحث عن المكتبة، التي لاقت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي زيارة «الوطن» للمكتبة التي تقع في حي المعادي، تجولت بداخلها لترصد بعدستها كواليس المسلسل الذي نال إعجاب الجمهور، وقدم نموذجًا إيجابيًا لمرضى التوحد وكيفية التعامل معهم واكتشاف مواهبهم وتسخير طاقاتهم.

يحكي أيمن حمدي، مدير المكتبة، عن كواليس تصوير مسلسل «حالة خاصة»، داخل مكتبة «فوليوم وان»، مؤكدًا أنه ليس العمل الفني الأول الذي يتم تصويره داخل المكتبة، فمن قبل ظهرت في مسلسلي «جت سليمة» بطولة الفنانة دنيا سمير غانم و«طلقة حظ» بطولة مصطفى خاطر وأيتن عامر.

ثلاثة أيام متواصلة استغرقها تصوير مشاهد مسلسل «حالة خاصة» داخل المكتبة: «تصوير المسلسل في المكتبة أخد 3 أيام متواصلة وكنا بنقعد مع المخرجين والمنتجين لغاية الفجر»، مشيرًا إلى أن حالة من السعادة والفرحة سيطرت على أصحاب المكتبة والعاملين بعد ظهورها في المسلسل: «الكل هنا مبسوط بعد لما المكتبة ظهرت في المسلسل وحققت نجاح كبير يمكن ما كنا متوقعين ده لأني قبل كدا ظهرت في مسلسلات تانية».

الاسم الحقيقي للمكتبة

أنشئت مكتبة «فوليوم وان» الاسم الحقيقي لـ«مكتبة الأصدقاء» عام 1993، وهي من أقدم المكتبات الموجودة في المنطقة: «المكتبة هنا موجودة بطرازها القديم وتصميمها القديم ولينا عملائنا في كل مكان لدرجة أني في ناس بتيجي من التجمع»، مضيفًا أنه يوجد لها فرعان آخران في المهندسين والشيخ زايد.

«عم جميل فين، وفين المكان اللى كان بيقعد فيه»، وغيرها من الأسئلة وجهها رواد المكتبة لمديرها في أثناء زيارتهم لها بعد ظهورها في مسلسل حالة خاصة، مشيرًا إلى أنه يأتي إليها عائلات من مختلف المحافظات: «المكتبة لاقت شهرة كبيرة بعد المسلسل وفي عائلة جابت طفلها مريض التوحد وعيشته نفس اللحظة اللي عاش فيها نديم في المكتبة»، مضيفا أن المكتبة تحتوي على مقتنيات مختلفة منها الأدوات المدرسية والأعمال اليدوية وأيضا الكتب والصحف الورقية بأنواعها المختلفة.