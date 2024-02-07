هاجر السراج تكشف أصعب مشاهد «رام الله» في مسلسل حالة خاصة

شاركت الفنانة هاجر السراج في مسلسل حالة خاصة الذي تم عرضه على منصة «واتش ات» الرقمية، واستطاع هذا العمل ان يحقق نجاحًا كبيرًا بعد طرحه، كما أنه لاقى قبولًا شديدًا من الجمهور.

وتحدثت هاجر السراج عن ردود الأفعال التي لاقتها بعد طرح مسلسل حالة خاصة وعن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء التصوير كما حرصت على ذكر مجهودات أصدقائها والمشاركين بالعمل.

ردود الأفعال

عبرت هاجر السراج عن ردود الأفعال التي لاقتها في تصريحات لـ «الوطن» قائلة «كنت سعيدة جدًا بردود الأفعال التي تلقيتها كما انني لم أتوقع الإعجاب الذي ناله من الجمهور»، وأضافت «أعتقد بأنه نال إعجابهم لأنه لم يتناول الأحداث بشكل سطحي، كما ان جميع المشاركين في العمل كانوا حرصين على خروج تفصيلات الدور بشكل واقعي».

أسباب حماسها

وتابعت حديثها «انا من أصول سورية وأهلي سوريين لكنني قضيت حياتي بـ اكملها في مصر، وذلك جعلني اتفهم الشخصية وخلفيتها بشكل اكبر، ومن الأسباب التي جعلتني تحمست للدور اسم الشخصية التي كانت تُدعى رام الله».

أصعب المشاهد

وكشفت عن أصعب المشاهد التي واجهتها موضحة بـ انه المشهد الأخيرة الذي صرحت من خلاله إلى نديم بحبها، كما كشفت عن أول إنترفيو لها قالة «كان بعد مسلسل بطلوع الروح».

كشفت في حديثها عن الشخص الذي يمثل لها حالة خاصة في حياتها قائلة «والدتي هي من تمثل لي حالة خاصة، كما ان شخصيتي الحقيقية هادئة ورومانسية».