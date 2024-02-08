هاجر السراج: اسم رام الله من أسباب نجاح شخصيتي في «حالة خاصة»

قالت الفنانة هاجر السراج، إن ردود أفعال الجمهور حول شخصيتها ضمن أحداث مسلسل «حالة خاصة»، فاق توقعاتها، موضحة: «مكنتش متخيلة أن الجمهور هيركز فى التفاصيل الصغيرة بالمسلسل، ويتفاعل معاها بالشكل دة، زي اسم الشخصية وعلم فلسطين على الشنطة، ولما روحت المكتبة أسأل على الكتاب.. فالجمهور ذكي جدًا»، لافتة إلى أن المنتج طارق الجنايني من رشحها لشخصية «رام الله»، وتحمست على الفور.

وأضافت هاجر في تصريحات لـ«الوطن»، أن اسم شخصيتها خلال الأحداث «رام الله»، كان مميز للغاية وغير تقليدي، فساعد على ظهور الشخصية وجذب الانتباه إليها، وتعلق الجمهور بها، لأنه اسم مدينة في فلسطين، وفي ظل الأحداث الحالية التي تشهدها، جعل التفاعل يزداد أضعاف.

وحقق مسلسل «حالة خاصة»، نجاحا جماهيريا كبيرا، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصة «Watch It»، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين وهم غادة عادل، طه دسوقي، حسن أبو الروس، هاجر السراج، وئام مجدي، نبيل على ماهر، وعدد آخر من الفنانين من انتاج طارق الجنايني بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.