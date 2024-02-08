استعدادات جامعة العريش لاستقبال الترم الدراسي الثاني 2024

أنهت جامعة العريش كامل استعداداتها للترم الدارسي الثاني، والذي سوف يبدأ الأسبوع القادم، بجميع أقسام الجامعة.

بدوره قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن أقسام الجامعة استعدت للترم الدراسي الثاني، عبر توفير بيئة تعليمية آمنة ومثالية للطلاب، واستقبال مشاكل الطلاب وهيئة التدريس والعمل على حلها.

الانتهاء من وضع الجداول الدراسية للترم الثاني

وأوضح «الدمرداش» أنه تم الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية الخاصة بكليات الجامعة، وذلك للفصل الدراسي الثاني، مع مراعاة توزيع المواد الدراسية بشكل متوازن بين مختلف الكليات والتخصصات، حتى لا يتعارض هذا مع المواد الدراسية فيما بينها، وعدم تشتيت فكر الطلاب.

وشكل رئيس جامعة العريش لجنة من هيئة التدريس، أكدت على التزام الأساتذة بالجداول الدراسية، والتي تم إقرارها من قبل اللجنة الدراسية، وتقديم شرح المواد الدراسية بكفاءة وفعالية، واضعة مواعيد امتحانات الترم الثاني، لكي يستعد الطلاب.

الانتهاء من صيانة وتجهيز بعض القاعات الدراسية

وكانت جامعة العريش، قد انتهت من صيانة بعض القاعات الدراسية، وتركيب الأضاءة المطلوبة، وسبل التهوية، وخصوصا ان الترم الثاني سوف يشهد أنتهاء فصل الشتاء، وارتفاع حرارة الجو

نظافة وتجميل القاعات الرئيسية بالجامعة

فيما قامت شركات النظافة والتجميل، بعملية ترتيب وتجميل القاعات الخاصة بالدروس، وتعقيمها بالشكل المناسب، ومراجعة استعدادات السكن الجامعي الخاص ببعض الطلاب، والرعاية الصحية.