المدرسة الأسقفية تنظم برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس بها

نظمت المدرسة الأسقفية بمنوف برنامجا تدريبيا على مدار يومين للأعضاء هيئة التدريس بها، استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، وذلك بالوقوف على أحدث طرق التدريس واستراتيجيات التعلم الحديثة، والتي تعمل على زيادة خبرات المدرسين العاملين بالمدرسة.

الهدف من البرنامج التدريبي

يهدف البرنامج التدريبي إلى تحسين جودة التعليم في المدرسة، تحت إشراف مجدي أبوالسعد مدير المدرسة، بالإضافة إلى حضورأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

المدرسة الأسقفية

جدير بالذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما، وكان هدفها الاهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان، وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية، ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابطا عمليا يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.