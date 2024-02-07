حملة لتنظيف وتجميل شوارع وميادين العريش

شن مجلس مدينة العريش اليوم، حملة نظافة مكبرة بشوارع وميادين المدينة، لرفع أكوام القمامة التي تكدست بشوارع وميادين وسط المدينة.

مخلفات الطعام والقاذورات

وقال مجلس مدينة العريش في بيان له، إنه تم رفع قرابة طن من القمامة، ومخلفات الطعام الخاصة بالبيوت والكافتيريات بشوارع المدينة، كما جرى تنظيف وتجميل منطقة سوق السمك، والرفاعي والنصر وميدان الساعة والقاهرة، وتم رفع جميع أكياس القمامة المتكدسة بشوارع المدينة والميادين بتلك المناطق

وضع القامة في الأماكن المخصصة

بدوره طالب اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش في بيان له، من الأهالي ضرورة رمي القمامة في الأماكن المخصصة، والصناديق، وعدم رمي القمامة على الأرض، وتركها عرضة للقوارض والكلاب الضالة، والتي تعبث بالأكياس في نهر الطريق، مما يؤدي هذا الى تكاثر القمامة بشوارع المدينة.

وأضاف رئيس مجلس مدينة العريش، أنه هناك خطة عمل جديدة تقوم بها الإدارة الهندسية وقسم النظافة والمتابعة للسيطرة على القمامة، وإعادة نظافة الشوارع والميادين بالشكل المناسب في مدينة العريش.

وكان مجلس مدينة العريش، قد حذر أهالي سكان جسر الوادي، القريبين من منطقة وادي العريش، من رمي القمامة بمنطقة وادي العريش، موضحا أن ذلك يعيق حركة سير المياه حال جاء السيل، وأيضا يؤدي الى انتشار القوارض والذباب في تلك المناطق.

وأضاف مجلس مدينة العريش في تحذيره للأهالي أنه يجب العمل على التعاون من أجل أن يكون المكان جميلا ونظيفا بشكل دائم.