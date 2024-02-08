«الدبلوماسية المصرية في عالم متغير».. حوار مفتوح مع «العرابي» بنقابة الصحفيين

أعلنت لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين تنظيم حوار مفتوح مع وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي حول «الدبلوماسية المصرية في عالم متغير» وذلك الأحد المقبل 11 فبراير 2024 السادسة مساءً.

لقاء وزير الخارجية الأسبق

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن اللقاء يأتي تحت عنوان الدبلوماسية المصرية فى عالم متغير، وسوف يتم في القاعة المستديرة في الدور الثالث بمبنى النقابة، وأعد اللقاء الكاتب الصحفي حازم الملاح، وذلك يوم الأحد المقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت نقابة الصحفيين تنظيم حفل بمناسبة مئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبد الجواد منصور، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق، ويتضمن الحفل الذي يقام في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع منح الكاتب الكبير درع النقابة على مسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت ما يقرب من 77 عامًا.

حفل حلف اليمين

كما يحضر الحفل لفيف كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير، وسوف يشمل حلف اليمين للمحررين الجدد، كما يتضمن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين فى اللجنة الأخيرة.