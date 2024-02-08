إصابة النائبة أميرة أبوشقة بتسمم أثناء مشاركتها في بطولة العالم للرماية بالمغرب

أُصيب أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب، وبطلة مصر والعرب وأفريقيا في الرماية، بحالة تسمم أثناء إقامتها في أحد فنادق المغرب، للمشاركة في بطولة كأس العالم للرماية.

ونقلت بطلة مصر في الرماية إلى المستشفى على الفور، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

وتشارك عضو مجلس النواب، في منافسات بطولة كأس العالم للرماية الرياضية الأوليمبية (المغرب 2024)، التي انطلقت الاثنين الماضي في نادي الفلين للرماية والترفيه العرجات بسلا، بمشاركة 360 راميا ورامية من 49 بلدًا.

وتُقام البطولة تحت رعاية الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، في الفترة من 4 حتى 13 فبراير الجاري، في مسابقات «التراب» و«الاسكيت» ذكورًا وإناثًا، و«الاسكيت» مختلط.