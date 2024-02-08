تأجيل خفض الفائدة في مارس يرفع مؤشر الدولار أمام العملات

ارتفع مؤشر الدولار فوق 104.3 نقطة، متعافيًا من جلستين متتاليتين من الخسائر، حيث عززت البيانات الأخيرة وجهة النظر القائلة إن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس مستعدًا لخفض أسعار الفائدة، وسط توقعات بتأجيل خفض الفائدة.

انخفضت مطالبات البطالة الأولية بمقدار 9000 إلى 218000، أقل من توقعات السوق عند 220000 بينما انخفضت المطالبات المستمرة إلى 1871 ألفًا.

مؤشر الدولار عالميا

وعلى جبهة السياسة، أشارت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز، إلى أن موقف السياسة الحالي في وضع جيد، واقترحت أنه سيكون من المناسب البدء في تخفيف السياسة في وقت لاحق من العام.

ولقد تغيرت توقعات السوق، حيث أصبح احتمال قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة في مارس أقل من 20% حاليًا، وهو انخفاض كبير عن فرصة الثلثين تقريبًا المتوقعة في بداية العام.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985.

ارتفع مؤشر DXY بنسبة 0.3263 أو 0.31% إلى 104.3833 نقطة يوم الخميس 8 فبراير من 104.0570 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أن يتم تداول الدولار الأمريكي عند 104.37 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics على أن يتم تداوله عند 106.48 نقطة خلال 12 شهرًا.