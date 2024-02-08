يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة المنوفية، عن أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2024، وذلك بعدما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنوفية واعتمادها من المحافظ، بنسبة نجاح 88.73 % بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل .

أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية 2024

وقال محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن أماكن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية 2024، تبلغ 10 أماكن موزعة على الإدارات التعليمية التالية: «شبين الكوم - منوف - الباجور - تلا - الشهداء - قويسنا - بركة السبع - أشمون - سرس الليان - السادات».

وحددت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، مدرسة سيدي خميس الابتدائية التابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية لاستقبال الطلاب والاطلاع على أوراق الإجابة الخاصة بهم، وذلك بعد أن يذهب إلى الإدارة التعليمية التابع لها الطالب ويتظلم بالمواد التي يرغب بها.

آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن آخر موعد لتقديم تظلمات الشهادة الإعدادية في محافظة المنوفية يوم 22 فبراير المقبل، وذلك بعدما بدأت اليوم وتستمر لمدة 15 يوما على أن تكون الرسوم المقررة لكل مادة 35 جنيها تسترد عند الحصول على درجات.

نتيجة الشهادة الإعدادية

الجدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية 2024 بلغ عددهم 82 ألفا و477 طالبا وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية في محافظة المنوفية، وبلغ عدد الحاضرين 80 ألفا و971 طالبا خلال الامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 88.73% الترم الأول.