نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية.. ارتفعت 2.1%

شهدت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية للفصل الدراسي الأول ارتفاع المعدل والاعداد للطلاب الناجحين بالمقارنة بالعام الماضي إذ بلغت الزيادة 2.1%ن وبلغت نسبة نجاح هذا العام 83.6% فيما كانت نسبة العام الماضي للفصل الدراسي الأول أيضا 81.5% .

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية في العام الحالي بالمقارنة بما حدث في العام الماضي لعشاق الـرقام والإحصاءات بحسب الإعلان الرسمي من مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية

وبحسب اعتماد النتيجة فقد بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الإسكندرية 83.6%، حيث أن إجمالي عدد الحاصلين على 50 % فأكثر بلغ 86490 طالب وطالبة من اصل عدد الحضور 103420 طالبا وطالبة، وهم الذين خاضوا الامتحانات من اصل عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 104000 طالب وطالبة.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الإسكندرية

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الفصل الدراسي الأول الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2022 - 2023 قدر 81.5%، حيث أن إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر بلغ 82199 طالبا وطالبة من عدد الحضور وقتها 100848 طالبا وطالبة، وهم الذين خاضوا الامتحانات من اصل عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية في العام المنصرم الذين قدروا بـ102573 طالبا وطالبة.