يوم توظيفي مفتوح من وزارة الشباب.. اعرف المواعيد وأماكن العمل

أعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة للمبادرات الشبابية» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر عن يوم توظيفي مفتوح.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة سيركل كي المصرية وشروط وأماكن العمل.

يوم توظيفي مفتوح

يقام اليوم التوظيفي المفتوح يوم الاثنين 12 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء:

وتتاح الوظائف التالية في اليوم التوظيفي المفتوح وهي كما يلي:

1. مدير فرع

2. مساعد مدير

3. ويتر

4. كاشير

5. بارستا خبرة لا تقل عن سنة

6. مساعد شيف خبرة لا تقل عن سنة

7. نظافة

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة - القليوبية

متطلبات الوظيفة:

جميع المؤهلات عالي - متوسط

الحد الأقصى للسن 35 سنة

موقف واضح من الجيش

المميزات والحقوق:

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

عدد ساعات العمل 9 ساعات

تأمين طبي – اجتماعي

فرص للترقية ودورات تدريبية

يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/bmf7LdnGaQ

العنوان: 14 ش محمد سعيد الحلواني آخر سور المتحف الجوي بجوار مستشفى الجلاء العسكري يوم الاثنين 12 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساءا

للمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر من خلال الضغط هنا