شيرين عبد الوهاب تعود بـ«الدهب» (فيديو)

عادت من جديد الفنانة شيرين عبد الوهاب، لحياتها الفنية وطرحت عبر «يوتيوب»، أحدث أعمالها الفنية، وهي أغنية جديدة مُنفردة، ضمن ألبومها الجديد، المقرر طرحه على هذا المنوال قريبًا.

وتتعاون شيرين عبد الوهاب خلال الأغنية مع الشاعر تامر حسين والملحن مدين، وتوزيع موسيقي توما.

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وتقول كلمات الأغنية:

قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

وهتبوس على يدي

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايماً بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

وقالت مصادر في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّ شيرين عبد الوهاب، انتهت الأيام القليلة الماضية، من تسجيل ألبومها الغنائي الجديد، الذي تتعاون فيه مع أبرز الشعراء والملحنين والموزعين بالوطن العربي، أبرزهم عزيز الشافعي، تامر حسين، توما، مدين.

كما تفكر شيرين عبد الوهاب في الوقت الحالي، فى تصوير أكثر من أغنية عن طريق فيديو كليب، وستتعاون مع أكبر المخرجين.

وأشارت المصادر إلى أنّ الفنانة لم تستقر حتى الآن، على موعد طرح الألبوم الجديد، لأنها تريد أن تطرحه في وقت مناسب خلال الفترة المقبلة.