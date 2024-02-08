نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم.. رابط سريع

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس، بعدما تم اعتمادها بنسبة نجاح بلغت نحو 78.9%، فيما حصل 33 طالبًا على الدرجات النهائية، إذ حصلوا على 140 من 140 درجة، منهم 20 من طلاب المدارس الحكومية و13 من المدارس الخاصة.

وبلغ عدد من أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الفيوم الترم الأول نحو 64848 طالبًا وطالبة، حصل منهم 50066 طالبًا على مجموع أعلى من 50%، فيما حصل الباقون على مجموع أقل من 50% بحسب ما أعلنت محافظة الفيوم في بيان لها.

رابط الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

وتتيح «الوطن» رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس بسهولة ويسر من خلال الضغط «هنا».

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وأوضحت مديرية التربية والتعليم، في بيان لها، أنّه جرى تخصيص رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 من خلال الضغط «هنا» لكي يتمكن كل طالب وطالبة من معرفة درجاته بسهولة ويسر.

أوائل الشهادة الإعدادية 2024 الفيوم

وبلغ عدد أوائل الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة الفيوم، نحو 33 طالبًا وطالبة منهم 7 طلاب بمدارس شرق الفيوم، و7 بمدارس إدارة غرب الفيوم، وطالب بمركز سنورس، و5 طلاب بأبشواي، و4 طلاب بإطسا، و5 طلاب بيوسف الصديق، و4 بطامية.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بالفيوم

وبلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم في مدارس الصم وضعاف السمع 100%، بينما بلغت في مدارس المكفوفين 81.5%، فيما بلغت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 للتعليم المهني بمحافظة الفيوم 87%.

وفيما يخص نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، في كل إدارة تعليمية، فقد تصدرت إدارة شرق الفيوم التعليمية بنسبة نجاح بلغت 88.85%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم إدارة غرب الفيوم.. بلغت نسبة النجاح 88.13%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز سنورس.. بلغت نسبة النجاح 78.43%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز أبشواي.. بلغت نسبة النجاح 76.29%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز إطسا.. بلغت نسبة النجاح 73.69%.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز يوسف الصديق.. بلغت نسبة النجاح 73.60.

- نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الفيوم مركز طامية.. بلغت نسبة النجاح 72.99%.

تظلمات الشهادة الإعدادية 2024

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعة عمل داخل كل إدارة تعليمية بالمحافظة، لتلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الفيوم، وذلك تيسيرًا على الطلاب وذويهم.

وفيما يخص موعد تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، أعلن محافظ الفيوم، أنّه من المقرر أن يبدأ تلقي طلبات التظلمات يوم السبت المُقبل الموافق 10 فبراير على أن تستمر لمدة 15 يومًا.