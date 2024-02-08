«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة الأسبوع المقبل.. ونصائح مهمة لهذه الفئات

يلجأ البعض إلى تخفيف الملابس، عند الشعور بارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وهو ما حذرت منه الأرصاد، خاصة خلال الفترة القادمة، التي سيزداد خلالها الشعور بـ«الحر» الشديد، خاصة يوم الإثنين، لقدوم ارتفاع جوي على مسافة 5 كيلومترات من سطح الأرض.

شهدت الأحوال الجوية انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة بالأيام الماضية، ليحدث تغييرات مفاجئة في الجو، أدت إلى الارتفاع التدريجي في قيم درجات الحرارة، لتصبح أعلى من المعدلات الطبيعية بدرجة أو درجتين، بحسب حديث الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، قائلة: «إحنا ملاحظين إن في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وحاسين بالدفء شوية مقارنة بالأسابيع اللي فاتت».

نصائح عند ارتفاع درجات الحرارة

وحددت «غانم» أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل، وسيكون ملحوظ بشكل كبير، وستكون درجة الحرارة ما بين 24 درجة إلى 25 درجة، وسيكون الطقس دافيء خاصة في فترات النهار، بسبب التأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، وقدوم مرتفع جوي على ارتفاع 5 كيلو عن سطح الأرض: «الفترة الجاية هنحس بالحر، خاصة يوم الاتنين عشان المرتفع الجوي».

نصائح للمواطنين للالتزام بها

ونصحت «غانم» المواطنين ببعض النصائح، التي يجب الالتزام بها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، لأنها تستمر لعدة أيام وسيعاود الانخفاض من جديد، نستعرضها في السطور التالية:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، لتدفئة الجسم طوال الوقت، منعًا للإصابة بنزلات البرد والانفلونزا.

تحذير من تخفيف الملابس خلال الفترة القادمة

- يحذر كبار السن والأطفال والحوامل من ارتداء ملابس خفيفة، عند الشعور بارتفاع في درجات الحرارة، بسبب ضعف مناعتهم، فهم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الشتاء.

- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، التي تمد الجسم بالمعادن، وتجعله قادرًا على مواجهة الأمراض، خاصة الفواكه الغنية بفيتامين سي.