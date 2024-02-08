غزيرة لمدة 3 أيام.. موعد عودة سقوط الأمطار في المحافظات

أعلنت غرف العمليات المركزية في المحافظات، موعد عودة سقوط الأمطار الأيام القادمة، وذلك بعد تحسن حالة الطقس الأيام الحالية، إذ تشهد المحافظات فرص سقوط أمطار غزيرة على الأسبوع المقبل مع تكون الصقيع على المزروعات، وتكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية.

موعد عودة سقوط الأمطار في المحافظات

ويتسائل المواطنون عن موعد عودة سقوط الأمطار الأيام القادمة على المحافظات؟، وأجابت غرف العمليات عن ذلك مشيرة إلى تعرض المحافظات إلى أمطار لمدة 3 أيام بداية من يوم الاثنين 12 فبراير وحتى يوم الأربعاء 14 فبراير، وتكون غزيرة بنسبة تصل إلى 50% على مدار اليوم.

حالة الطقس الأيام المقبلة في المحافظات

وتشهد حالة الطقس يوم الاثنين 12 فبراير سقوط أمطار غزيرة على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح، جنوب سيناء، المنيا، الفيوم، سوهاج، الغربية، الشرقية، المنوفية» وتكون بنسبة تصل إلى 30%.

وتزداد فرص سقوط الأمطار يوم الثلاثاء 13 فبراير وتكون بنسبة 40% على محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، السواحل الشمالية الغربية».

وعن نسبة سقوط الأمطار يوم الأربعاء 14 فبراير تشهد محافظات «البحيرة، الاسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، المنوفية، القاهرة، الجيزة» وتكون بنسبة تصل إلى 50% تقريبا مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة.