سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي، اليوم الأحد، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك، استقرارًا ملحوظًا، عند 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

ترصد«الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الريال أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.22 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

- سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع وفقًا للبنك الأهلي المصري.

- سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، عند سعر 8.20 جنيه للشراء، وسجل 8.24 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

- سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.24 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه 8.19 جنيه للشراء، وسجل 8.26 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 8.21 جنيه للشراء، وسجل 8.25 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.