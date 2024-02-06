سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 6-2-2024

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 6-2-2024 في البنوك، وسجلت العملة السعودية اليوم في بنك مصر 8.24 جنيه للبيع، و8.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

وتوضح «الوطن» من خلال تلك السطور سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، في آخر تحديث أوضحته مواقع البنوك الرسمية فيما يتعلق بأسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.22 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري للبيع 8.22 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر للبيع 8.24 جنيه، وللشراء 8.19 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية فسجل للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.21 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الجمعة في البنك التجاري الدولي CIB للبيع 8.25 جنيه، وللشراء 8.18 جنيه.