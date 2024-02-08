اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الحماية الاجتماعية واجب الدولة.. وحق المواطن

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

الحماية الاجتماعية واجب الدولة.. وحق المواطن

الحكومة: ندرس عروض استثمار تدر النقد الأجنبي

«مدبولي»: الحكومة جاهزة لتنفيذ حزمة الرعاية.. وتوجيهات رئاسية ببذل أقصى جهد للتخفيف عن جميع المواطنين

«هيئة التأمينات»: 66 مليار جنيه زيادة في المعاشات لـ11.5 مليون مستفيد.. وموظفون: القرارات فرحت كل بيت

إسرائيل ترتكب 15 مجزرة ضد الفلسطينيين في 24 ساعة

الفريق أسامة عسكر يتفقد أساليب التدريب بقيادة قوات الصاعقة

المنتخب: «حسام» يعقد جلسة منتظرة مع «صلاح»

الصفحة الثانية:

«السياحة»: مباحثات مع مصرفيين دوليين لتعزيز الاستثمار وتوقعات بجذب 80% من الوافدين الأوروبيين إلى «رأس الحكمة»

استثمار أملاك الري لتوفير موارد وزيادة دخل العاملين

«التضامن»: افتتاح 6 مراكز في المحافظات لعلاج الإدمان قريبًا

التنمية المحلية: معارض لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالمحافظات

وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تسعى لتعزيز استفادة القطاع الخاص من خدمات شركاء التنمية

الصفحة الثالثة:

الحماية الاجتماعية.. واجب الدولة.. وحق المواطن

قرارات «السيسي» تساعد المصريين على مواجهة الغلاء وتبعات الأزمة الاقتصادية.. والمستفيدون يشكرون الرئيس

«مدبولي»: جاهزون لتنفيذ قرارات الرئيس للتخفيف عن المواطنيين

رئيس هيئة التأمينات: سنتحمل زيادة المعاشات بقيمة 66 مليار جنيه لـ 11.5 % مليون مستفيد.. والحزمة تعكس إصرار الدولة على توسيع مظلة الحماية

الصفحة الرابعة: ملف خاص

موظفو القطاع الخاص يطالبون بالمساواة مع العاملين بالحكومة

«إبراهيم»: «قرارات الرئيس هتخفف عننا كتير».. و«إيمان»: نتمنى الحفاظ على ثبات الأسعار لحماية أصحاب المشروعات الصغيرة

«الموظفون»: زيادة المرتبات فرحت كل بيت في مصر

الضبط القضائي: سلاح للرقابة على الأسواق ومحاربة الاحتكار

الصفحة الخامسة: ملف خاص

المعلمون وأعضاء هيئة التدريس: زيادة منصفة وعادلة من الدولة أثلجت صدورنا

الأطقم الطبية: تحسن الدخول يرتقي بالصحة

النقابات: خطوة مهمة للتخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية

نائب «عمال مصر»: تنعش الأسواق وتضاعف القدرة الشرائية للمواطن

الصفحة السادسة: ملف خاص

مستفيدو «تكافل وكرامة»: الزيادات جاءت في توقيت مناسب

مسؤولة «الأمان الاجتماعي بالتضامن»: موازنة الدعم النقدي ارتفعت من 3.7 مليار جنيه في 2014 الى 36 مليارًا العام الجاري

أصحاب المعاشات: نشكر الرئيس على الزيادة ودعمه المتواصل لمواجهة الأعباء

اقتصاديون: انفراجة قريبة للأزمة.. واستثمارات مباشرة توفر الدولار

وكيل خطة النواب: «السيسي» زعيم وطني يرفع شعار «المواطن أولًا»

الصفحة السابعة:

رحلات مكوكية.. «حسن» يجهز خطة لمتابعة المحترفين.. جلسة مع «صلاح».. واستعدادات لمعسكر مارس

تهديدات مشتركة.. شد وجذب بين «بيبو» و«نيدفيد» بالأهلي.. والشناوي في قطر

«الأفيال» تحطم عقدة 18 عامًا.. حارس «النسور الخضر» كلمة السر في بطاقة النهائي.. والتحكيم المصري بطل المشهد

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