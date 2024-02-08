3 أطعمة تجنب تجميدها لمخاطرها الصحية.. «لا تضعها في الفريزر»

يلجأ الكثيرون إلى تجميد الأطعمة للحفاظ عليها أكبر وقت ممكن، والعمل على الاستفادة منها، إلا أن الأمر لا ينطبق على كل الأنواع، فهناك بعض الأطعمة التي لا يجب تخزينها بنفس الطريقة، لأنها تتسبب في الكثير من المشكلات الصحية، التي وجب العمل على تجنبها قدر الإمكان.

قدم موقع «Foodnetwork» قائمة ببعض الأطعمة التي وجب تجنب تجميدها داخل الفريزر، لأنها تشكل مخاطر صحية محتملة عند استخدامها في وقت لاحق، ويمكن استعراضها في التقرير التالي..

5 أطعمة تجنب تجميدها في الفريزر لمخاطرها الصحية

البطاطس النيئة

باقتراب رمضان يلجأ الكثيرون إلى شراء الخضروات، والعمل على تجميدها داخل الفريزر، للاستفادة منها في شهر رمضان، إلا أنه وجب الانتباه من وضع البطاطس النيئة في المجمد، لأنه يعمل على تحويلها إلى اللون الأسود، ولا يمكن منع ذلك، إلا عن طريق طريق سلق البطاطس أولًا قبل وضعا داخل الفريزر.

الزبادي

وضع الزبادي في الفريزر، يعمل على زيادة معدل الرطوبة على غير المعتاد، ما يعمل على تحولها إلى كتل ثلجية، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث تغيرًا كبيرًا في قوامه، ونصح في هذه الحالة عدم تناوله لأنه سيؤدي إلى اختلاف في طعمه.

المعلبات

المعلبات ذات صلاحية طويلة، إلا أنه بمجرد وضعها في الفريزر، يعمل على تمديد السائل الموجود بها، الأمر الذي ربما يؤدي إلى انفجارها في أي وقت، لذا يفضل إذ كنت ترغب في تجميدها العمل على إلى وضعها في حاويات محكمة الغلق وآمنة في الفريزر، إذا كنت بحاجة إلى تجميد كل ما بداخلها.

بيض نيء

من الخطأ وضع البيض النيء داخل الفريزر، فعل الرغم أنه سوف ينفجر داخل قشرته، لذا يفضل في تلك الحالة، العمل على تخزينه بعد خفقه جيدًا، ووضعه داخل مكعبات الثلج، وتقسيم تلك الكمية على أكثر من لوح، وعند التجميد يفضل وضعه في كيس في الفريزر، ويمكن الاحتفاظ به لمدة تصل إلى 6 شهور.

الجبن

الجبن بطبيعة الحال يكون طريًا، تميل بعضها إلى تفتتها بعد تجميدها وإذابتها، الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات عدة في ملمسها، ويؤثر بدوره على طعمها، عادة ما تكون جبن البارميزان والشيدر هما الأكثر قابلية إلى التجميد.

علق محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يمكن الحفاظ على كل الأطعمة في درجة حرارة عالية، لأن التركيب للكيميائي لكل نوع من الطعام يختلف عن غيره، الأمر الذي يتسبب في فقدانها كل مضادات الأكسدة التي تتواجد داخلها، ويعمل الجسم على الاستفادة منها.

تابع «الحوفي» أن الأطعمة السابعة يفضل عدم وضعها، وفيما يتعلق بالجبن، فذلك راجع إلى أنه حال تجميدها سوف تنفصل، لذلك لا يجب وضعها إلى فترة تمتد إلى التخزين.