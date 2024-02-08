رئيس «تجارية الجيزة»: توفير السلع بأسعار مناسبة في «أهلا رمضان»

أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة التى أقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، أكدت مدى شعوره بما يعانيه محدودو الدخل جرّاء غلاء المعيشة، وأشار رئيس الغرف التجارية بالجيزة إلى أن الغرفة تسهم فى توفير المنتجات بأسعار مناسبة فى معارض «أهلاً رمضان»، وإلى نص الحوار.

كيف ترى زيادة الحد الأدنى للأجور وقرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة ومدى تأثيرها على حياة المواطنين؟

- بالتأكيد هى رسالة من الرئيس بأن المواطن على رأس أولويات الدولة، وأنه يشعر بما يعانيه فى ظل الأزمة الاقتصادية من ارتفاع فى الأسعار وغلاء للمعيشة، لذلك فإن حزمة الحماية شملت كذلك زيادة حد الإعفاء الضريبى إلى 60 ألف جنيه، وهو ما يستفيد منه كل العاملين فى الدولة والقطاع الخاص كذلك، بخلاف عدد من الإجراءات التى ستعمل على مساعدة المواطنين فى التغلب على المشكلات الحالية وغلاء أسعار السلع.

هل ستسهم الإجراءات الأخيرة فى تحسين أحوال المواطنين؟

- القرارات الأخيرة شملت رفع الحد الأدنى للأجور للموظفين وعلاوات وزيادات وحوافز وبدلات عديدة، وبالتأكيد تضمن للمواطنين دخلاً أكبر مما كانوا يتقاضونه من قبل، وبالتالى تساعدهم على مواجهة الغلاء وارتفاع أسعار السلع، وإلى جانب تلك الحزمة هناك إجراءات مهمة، منها تشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب والاحتكار، وضمان توفير السلع بشكل مناسب، مع استمرار المنافذ والمعارض التى أقامتها الدولة لبيع السلع بأسعار مخفضة للمواطنين.

وما مدى تأثير تلك القرارات فى عبور الأزمة الاقتصادية؟

- القرارات التى اتخذها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى الأربعاء الماضى تاريخية وستساعد كثيراً المواطنين على تجاوز الأزمات الراهنة وتعبر عن رؤية حكيمة للقيادة السياسية واهتمامها الدائم بالمواطن ومساعدته على عبور تقلبات الأسعار بفعل الأزمات العالمية، لكن مثل تلك الإجراءات يجب ألا تكون وحدها، بل يجب أن تتبعها كذلك إجراءات من قبَل الحكومة والبنك المركزى من أجل المضى قُدماً لتخفيض أسعار المنتجات فى الأسواق، ودائماً ما تنجح إجراءات الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى فى السيطرة بشكل كبير على الأسعار وتوفير مستلزمات الإنتاج والسلع الرئيسية.

كيف يتم ربط سعر صرف الدولار مع السلع فى الأسواق المصرية؟

- يجب أن يحدث استقرار فى السعر، كما يجب أن تعود الثقة بين المواطن والجهاز المصرفى حتى ننجح فى إعادة انتظام عملية بيع وشراء السلع بالأسواق.

إلى أى مدى تشارك شركات القطاع الخاص فى معارض «أهلاً رمضان» لتوفير السلع بأسعار مناسبة؟

- تم عقد اجتماع خاص بين شركات القطاع الخاص ووزير التموين الدكتور على المصيلحى، من أجل الحصول على المنتجات بسعر المصنع، فى حين تتكفل الغرف التجارية بمكان إنشاء المعرض، وبالتالى يتم بيع المنتجات الخاصة بالقطاع الخاص بسعر المصنع دون وضع أية زيادة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وكذا مساعدة القيادة السياسية فى تحقيق الاستقرار فى الأسواق.

وماذا تستفيد الغرف التجارية ووزارة التموين من إنشاء تلك المعارض؟

- الغرف التجارية المنتشرة فى كل ربوع مصر هى مؤسسات غير هادفة للربح، لكنها تقدم خدمات مجتمعية وتوفر المنتج للتجار من أجل تسويقه فى الأسواق، وهو الأمر الذى يؤدى إلى هبوط أسعار المنتجات.

مساندة القرارات

الغرف التجارية تساند قرارات الرئيس بكل أدواتها، وأقامت معارض لبيع السلع بأسعار مخفضة، وعلى مستوى الجيزة أنشأت معارض «أهلاً رمضان»، وتتكفل الغرفة بتكاليف إنشائها والأرض المقامة عليها بشكل كامل، كما يجرى فتح المعارض بتكلفة كاملة من قبَل الغرفة التجارية، ومنح تلك الأجنحة للعارضين بشكل مجانى، حيث تتعامل الغرف مع مجموعة من الجهات، منها وزارة التموين والشركات القابضة التابعة لها، حتى يتم توفير السلع الاستراتيجية، سواء العدس أو الفول أو السكر، بأسعار مناسبة، ويتم طرحها فى المعرض.