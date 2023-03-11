الغرفة التجارية بالجيزة: استقرار أسعار البيض بسبب وفرة المعروض

تشهد أسعار البيض خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأسواق نتيجة زيادة المعروض وسط توقعات باستمرار ثبات الأسعار مع دخول شهر رمضان المبارك.

أسعار البيض

وقال سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة، إن الفترة الحالية تشهد حالة من الاستقرار فيما يتعلق بأسعار البيض حيث يبلغ سعر البيض الأبيض 95 جنيهاً والأحمر97 جنيها والبيض البلدي 105 جنيهات بينما يتراوح سعر الكتكوت في الأسواق بين 21 إلى 27 جنيها.

استقرار أسعار البيض خلال شهر رمضان

وأضاف السيد في تصريح لـ«الوطن» أن هناك حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية بشأن أسعار البيض والدواجن ولن تشهد الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان المبارك ارتفاعات في أسعار البيض والدواجن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في محافظة الجيزة أن سبب استقرار الأسعار التي تشهدها الأسواق في الفترة الحالية زيادة المعروض من الإنتاج المحلي، لافتا إلى أن سعر الدواجن أيضا يشهد استقرارا بعد طرح الدجاج البرازيلي في الأسواق مما أدي إلى توازن السوق وثبات أسعار الدواجن سواء المحلي أو البرازيلي وتشهد الأسواق اقبالاً من جانب المواطنين على شراء الدواجن استعداداً لاستقبال شهر رمضان.