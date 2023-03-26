«الغرفة التجارية بالجيزة»: تراجع أسعار الدواجن اليوم في الأسواق

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 تراجعا في الأسواق المصرية بقيمة 5 جنيهات تقريبا؛ إذ وصل سعر الفراخ البيضاء في أرض المزرعة اليوم 65 جنيهًا، وبالنسبة للمستهلك يكون المبلغ 85 جنيهًا، بحسب ما ذكر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة في تصريحات لـ«الوطن».

وقال رئيس شعبة الدواجن، إن أسعار الدواجن اليوم الأحد 26-3-2023 تشهد تراجعًا بقيمة 5 جنيهات، ومن المتوقع الاستقرار في الأسعار الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك يعود بسبب وفرة المعروض في السوق المصرية وضخ الدولة لكميات كبيرة من الدواجن المجمدة.

أسعار الدواجن اليوم 26-3-2023 في الأسواق

وأضاف السيد، أن أسعار الدواجن البانيه يصل إلى 160 جنيهًا، والشيش طاووق سعره 157 جنيهًا، وبالنسبة لكيلو الأوراك 78 جنيهًا، وكبدة الفراخ 70 جنيهًا.

استيراد الدواجن المجمدة

وتابع رئيس شعبة الدواجن، أن استيراد الدواجن المجمدة من الخارج له دور كبير في تراجع أسعار الفراخ بالسوق المصرية، وكذلك الإفراجات عن كميات كبيرة من الأعلاف الفترة الماضية.