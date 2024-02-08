معلمون وأعضاء هيئة تدريس: زيادة منصفة وعادلة من الدولة أثلجت صدورنا

عبر جموع المعلمين وأعضاء هيئة التدريس فى محافظات المحروسة، عن فرحتهم وارتياحهم للقرارات الاقتصادية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخراً لدعم الحماية الاجتماعية، والتى تمثلت فى زيادة أجور العاملين فى الدولة للتخفيف عن الأعباء المعيشية، واختصاص المدرسين بزيادة إضافية قدرها 8.1 مليار جنيه، لتكون أعلى مبالغ تضاف شهرياً للرواتب، موضحين أن هذه القرارات أثلجت صدورهم وجاءت فى وقتها.

«العقبي»: المدرسون عمود المجتمع وركيزة التنمية

وقال جاد الله العقبى، نقيب المعلمين فى دشنا بمحافظة قنا، إن قرارات الرئيس السيسى برفع أجور المعلمين تخفف الأعباء المالية والمعيشية عن كاهلهم، وتابع «العقبى» لـ«الوطن»، أن هذه القرارات تؤكد أن الرئيس السيسى قريب من المواطنين والعاملين فى الدولة، وبخاصة المعلمون الذين هم عمود المجتمع والركيزة الأساسية للتنمية البشرية وتكوين نواة مجتمع متقدم على أسس علمية صحيحة.

وقال جعفر السمان، معلم مواد تجارية، إن القرارات الأخيرة المتعلقة بزيادة أجور المعلمين والعاملين فى الدولة للتخفيف من تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية، تدل على إدراك حجم المخاطر فى الوقت المناسب، موضحاً أن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى الضعف لمواكبة الأزمة، تؤكد حكمة ورشد القيادة.

«ثرية»: طفرة فى أجورنا

وقالت ثرية محمد، معلمة بالمرحلة الابتدائية، إن الطفرة الأخيرة فى أجور المعلمين، والتى زادت مع القرارات الأخيرة إلى الضعف، تؤكد «أن لدينا رئيساً يشعر بنا»، موضحة أن الزيادة الأخيرة مجزية وتتناسب مع ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة.

«عبدالكريم»: الحوافز بشرى سارة

وقال محمد عبدالكريم، معلم أول، إن أجور المعلمين الأخيرة بشرى سارة وزيادة منصفة من الدولة تحت قيادة الرئيس السيسى، فيما قال حسن محمد، مدير مدرسة، إن زيادة أجور المعلمين ضمن إجراءات الحماية الاجتماعية الأخيرة ورفع الأجور جاءت فى الوقت المناسب، وتعبر عن تقدير الرئيس وإدراكه لحجم معاناة المواطن، لافتاً إلى أن صرف تلك الزيادات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان، «لفتة طيبة من رئيس إنسان».

«محمد»: «لفتة طيبة من رئيس إنسان»

وأكد «محمد» أن الرئيس السيسى يحرص على تحسين أوضاع المعلمين، وهو ما تجلى فى قرارات رفع رواتب العاملين فى الدولة، ويبعث برسالة على عزم الدولة على تنمية المجال التعليمى من خلال تحسين أجور العاملين فى هذا الحقل الذى يعتبر ركيزة التنمية، موجهاً الشكر للقيادة السياسية، وقال أحمد محمد، مُعلم بكفر الشيخ، إنّ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور لتصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المعاشات 15% جاءت فى توقيت مناسب لرفع العبء عن كاهل المواطن، وتعبر عن حكمة القيادة. وأكدت غالية حسن، مُعلمة بكفر الشيخ، أنّ قرارات زيادة رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والزيادة الاستثنائية للمعاشات، لاقت إشادات كبيرة وفرحة عارمة من المصريين، مضيفةً: «زيادة المرتبات والمعاشات فرحتنا كلنا، وشكراً للرئيس السيسى لأنه حاسس بينا».

فى سياق متصل، أشاد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية وأعضاء هيئة تدريس بقرارات الرئيس السيسى، وأكد دكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن القرارات تأتى لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين ودعم المواطنين، فى ظل التحديات الراهنة للحفاظ على مكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات، مؤكداً أن هذه القرارات ضرورية للحفاظ على استقرار الوطن، وتحقيق أعلى معدل إنتاج للنهوض بالعملية التنموية.

وقال دكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، إن القرار يعد الثامن الذى يوجه رئيس الجمهورية بتنفيذه، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور خلال الـ8 سنوات الماضية فى ظل اهتمامه بالمواطنين، بما يشمل أعضاء هيئة التدريس، ويعكس حرص الرئيس السيسى على سرعة تحسين وزيادة دخول المواطنين.