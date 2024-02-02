زيادة مالية جديدة لأكثر من 5 ملايين أسرة.. «خطة النواب» تكشف موعد التطبيق

حصلت «الوطن» على منشور حكومي صادر من وزارة المالية ومرسل إلى الجهات الحكومية المختلفة؛ من أجل إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، التي كشفت عن توجه لزيادة المرتبات والأجور والعلاوات للموظفين، بناء على توجيهات من الرئيس السيسي، كما سبق وأعلن وزير المالية محمد معيط، في بيان رسمي.

زيادات مالية جديدة في 2024

وتوقع عدد من أعضاء مجلس النواب، واتحاد العمال، في تصريحات لـ«الوطن»، توجه الدولة لإقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يتم إدراجها في الموازنة الجديدة للدولة، كما حدث العام الماضي، مشيرين إلى أن تلك الحزمة ستشهد إلى جانب زيادات المرتبات والمعاشات، زيادة الفئات المالية الممنوحة لأكثر من خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» في يوليو المقبل.

وبحسب بيانات وزارة المالية، فقد جرى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة مرتين في 2023 بناء على توجيهات الرئيس السيسي بنسبة تجاوزت 40% في إطار تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

تبكير موعد صرف الزيادة

وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يتم تبكير إقرار حزمة الحماية الاجتماعية التي تتضمن الأجور والمعاشات ودعم تكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي مبكرًا في شهر إبريل، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، في إطار توجه الدولة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وحماية محدودي الدخل.

وقال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي، فإنه من المتوقع أن يتم إقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مع حلول شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لموازنة العام المالي الحالي 2023/2024 تم تخصيص529.7 مليار جنيه لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة تقدر بنحو 48.8% عن العام المالي الماضي.

المستفيدون من برنامج «تكافل وكرامة»

وبحسب الباحثة آية حمدي، في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في دراسة حديثة لها، فإن برنامج تكافل وكرامة الذي جرى إطلاقه في مارس 2015 ويغطي جميع أنحاء البلاد، هو أحد البرامج التي تستهدف من خلالها الدولة تحقيق الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2030 التي تهدف لحماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحد الأدنى من الدخل الأساسي وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية وتعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير فرص توليد الدخل.

وأشارت الباحثة إلى أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف فئتين رئيسيتين، الأولى تشمل الأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة حتى المرحلة الثانوية وتحتاج إلى الدعم والرعاية الصحية، والثانية تشمل كبار السن الذين تجاوزوا سن 65 عامًا ولا يستطيعون العمل، والأشخاص الذين ليس لديهم مصدر دخل ثابت، وأصحاب الهمم الذين تعوقهم الإعاقة عن العمل والكسب وليس لديهم دخل ثابت.