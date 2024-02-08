أصحاب المعاشات: نشكر الرئيس على الزيادة ودعمه المتواصل لمواجهة الأعباء

عمّت الفرحة أصحاب المعاشات بمختلف محافظات الجمهورية، فور إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رفع قيمة المعاشات لـ15%، موجهين الشكر للرئيس عليها حيث إنها جاءت فى الوقت المناسب لمواجهة الأعباء المعيشية، وقال عبدالحق عبدالسميع، موظف بالمعاش من محافظة القليوبية، إنّ زيادة المعاشات الجديدة أدخلت الفرحة على قلوب الجميع، وتعكس جهود الدولة المستمرة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة، وأضاف «عبدالسميع»، «أوجه الشكر للرئيس السيسى، والزيادة ستُساعد على تحسين جودة الحياة العامة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين، وهو ما يؤكد اهتمام وسعى القيادة السياسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب المعاشات فى الوقت الراهن».

«الشامخ»: «حاجة تشرّف لما نلاقى رئيسنا مهتم بينا»

وقال طارق الشامخ، موظف على المعاش، إنّ قرار الرئيس السيسى بزيادة المعاشات 15% سيستفيد منها 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، ضمن حزمة القرارات والإجراءات التى أصدرها بشأن تخفيف أعباء الحياة على المواطنين، وأضاف «الشامخ»، «حاجة تفرّح وتشرّف لما نلاقى رئيسنا مهتم بينا وبكل فئات المجتمع، وقراراته كانت بمثابة إعادة الأمل بعد حالة التخبط التى أصابتنا بسبب غلاء الأسعار الذى يعانى منه أصحاب المعاشات»، مطالباً بسرعة تنفيذ القرارات قبل حلول شهر رمضان، والضرب بيد من حديد على الجشعين ومحتكرى السلع الغذائية.

«الحمد لله على الزيادة اللى أقرها الرئيس لأصحاب المعاشات»، هكذا عبّرت نادية محمد، من مستحقى المعاشات بمحافظة مطروح، عن سعادتها بالقرار، لافتةً إلى أنّ القرار يعكس اهتمام الدولة بالموظفين وأصحاب المعاشات لمواجهة الحياة المعيشية خاصةً مع التحديات الموجودة، والتى يواجهها المسئولون فى البلاد بإجراءات سريعة تطمئن الناس وتساندهم على أعباء المصروفات الأسرية ومتطلبات الأبناء واحتياجاتهم المعيشية.

«عبادة»: «تخفف الأعباء وتحسِّن مستوى معيشتنا»

وقال محمد عبادة، موظف بالمعاش من مدينة المنيا، إنّ أصحاب المعاشات فى المحافظة يعبرون عن خالص شكرهم وتقديرهم للدولة، مؤكدين أنّ هذه الزيادة خطوة إيجابية ومهمة من شأنها تخفيف الأعباء المالية التى يواجهها المواطنون وتحسن من مستواهم المعيشى.

وقال عبدالرحمن صادق، مدير مدرسة سابق بالمعاش، «كنا نُعانى من صعوبات كبيرة فى تلبية احتياجاتنا الأساسية بسبب قلة معاشاتنا، خاصةً فى ظل ارتفاع الأسعار، ونأمل أن تُسهم هذه الزيادة فى تحسين قدرتنا على شراء السلع والخدمات الضرورية، ونُقدر حرص الدولة على دعم فئة كبار السن، وتعكس اهتمام الدولة بالعدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لكبار السن».

ووجّه فوزى ثروت، موظف بالمعاش، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على اهتمامه الدائم بأصحاب المعاشات وتلبية مطالبهم، مؤكداً أنّ هذه الزيادة ستعزّز من الشعور بالرضا والانتماء للمجتمع. وقالت غالية شبانة، من أصحاب المعاشات بكفر الشيخ، إنّ قرارات الرئيس السيسى برفع قيمة المعاشات 15% خطوة مهمة لتخفيف العبء عن كاهل المسنين، وتؤكد حرص الدولة على توفير سُبل العيش الكريم للمواطن، وجاءت فى توقيتها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وأكد عبدالرحمن السيد، موظف بالمعاش بكفر الشيخ، أنّ قرارات الرئيس السيسى بمثابة حماية لفئة كبار السن، كما ستعمل على تخفيف عبء الحياة على المواطنين وبالتحديد أصحاب الأمراض المزمنة، وذوو الاحتياجات الخاصة.