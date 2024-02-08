تراجع جديد في سعر الدولار بالسوق الموازية خلال نهاية تعاملات الخميس

واصل سعر صرف الدولار التراجع أمام الجنيه المصري في السوق الموازية خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس 8 فبراير 2024، وخسر قرابة 3 جنيهات جديدة إذ سجل نحو 58 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ 61 جنيهًا، ويشهد سعر صرف العملة الأجنبية حالة من التراجع الكبير بسبب الركود في حركة التداول منذ بداية الأسبوع الماضي.

تراجع صرف الدولار في السوق الموازية

ويشرح الخبير الاقتصادي، أحمد أبو علي، أسباب تراجع سعر الدولار في السوق الموازية بسبب قلة الطلب على الشراء من قبل المواطنين الذين كانوا يتحوطون من العملة المحلية بشراء الدولار، بعد أن وجدوا صعوده بشكل دائم، بل أسرع عدد كبير في الانضام إلى موجة الشراء الكبيرة حتى بلغ نحو 70 جنيهًا قبل أن يتراجع بشكل كبير.

تستعرض «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها خلال نهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، كما سجّل 30.96 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

كما سجّل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجّل سعر الدولار اليوم في مصر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال نهاية التعاملات.

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

كما سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.