سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية التعاملات

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال نهاية التعاملات اليوم الخميس 8-2-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، وسجّل سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

وترصد «الوطن»، سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها خلال نهاية التعاملات.

سعر الدولار في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه عند 30.83 جنيه للشراء، كما سجّل 30.96 جنيه للبيع تبعًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري خلال نهاية التعاملات عند سعر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سجّل سعر الدولار اليوم في مصر 30.75 جنيه للشراء، وسجّل 30.85 جنيه للبيع تبعًا للبنك الأهلي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجّل سعر الدولار اليوم 30.90 جنيه للشراء، وسجّل 30.95 جنيه للبيع تبعا لمصرف أبوظبي الإسلامي خلال نهاية التعاملات.

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك فيصل الإسلامي.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار اليوم 30.85 جنيه للشراء، وسجل 30.95 جنيه للبيع تبعًا لبنك الإسكندرية.