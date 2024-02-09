تحذير من جهاز في المطبخ قد يسبب الاختناق.. ما هو؟

يوجد في مطبخك الكثير من الأجهزة الكهربائية التي تساعدك في مهام المنزل، وخاصة الطهي، إلا أن هناك العديد من الأجهزة التي إساءة استخدامها قد يودي بحياتك.

تحذير من جهاز كهربائي يسبب الاختناق والقتل

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، فإن وجود الشواية بمطبخك، قد يتسبب في اختناقك بل وفاتك، بسبب تسرب غاز أول أكسيد الكربون، وهو غاز قاتل عديم الرائحة.

أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون؟ً

وحدد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن» أعراض الاختناق بأول أكسيد الكربون، مؤكدًا إنه يخنق ويقتل من يتعرض له دون التدخل الطبي السريع، على النحو التالي:

الصداع.

الدوخة.

الضعف.

التقيؤ.

ألم الصدر.

الارتباك.

الإغماء.

الموت.

طريقة التعامل مع الشواية في المنزل؟

وفقًا لمركز السموم بكلية الطب في جامعة الإسكندرية، إليكِ عدة نصائح لتجنب الاختناق:

- يجب شراء شواية تحمل ختم سلامة الأمان.

- صيانة الشواية بانتظام، والاستعانة بخبير لصيانتها، إذ لاحظت الرائحة المنبعثة منها.

- اتبعي دائمًا إرشادات التشغيل على الأجهزة أو الموجودة في الدليل.

- إذا كان لديك جهاز سخان غاز مفتوح، قومي بتقييد استخدامه.

- ضعي السخانات بجانب نافذة للتهوية.

- نظفي المدفأة الموجوة بالسخانات عند توقفه.

- لا تتركي سخان الغاز يعمل عند النوم.

- اختاري مكان مفتوح للشواء.

- احرصي ألا تتركي الشواية مشتعلة بالأماكن المُغلقة لفترات طويلة.

- ضعيها على سطح ثابت مقاوم للحرارة.

- ضعي مروحة بجانب الشواية.

- قومي بتفقد أنبوب الغاز بالشواية بشكل دوري.