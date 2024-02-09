مساعد وزير الصحة: تشغيل مستشفى التل الكبير المركزي خلال شهور

قال الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية إن الوزارة دعمت مستشفى التل الكبير المركزي بجهاز أشعة رنين مغناطيسي، لأول مرة بالإسماعيلية، لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

وتفقد إسماعيل خلال الساعات الماضية يرافقه الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة، أعمال التطوير بمستشفى التل الكبير المركزي وتشمل أقسام طوارئ، والأشعة وغرف العمليات والعناية المركزة، والمعامل وغرف عمليات النساء والولادة والتوليد.

كما تفقد نائب وزير الصحة غرف المناظير، والعلاج الطبيعي بإجمالي 169 سريرًا، والتى حققت نسبة إنجاز 70% والتى تم دعمها، فيما تابع موقف الأعمال مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير بمستشفى القنطرة شرق لتسريع وتيرة العمل وإنهاء ما تبقى من أعمال ليتم تفعيل الخدمة الطبية لأهالي القنطرة شرق خلال اسبوعين على الأكثر.

مد التيار الكهربائي

وأكد مساعد وزير الصحة في الإسماعيلية أنه سيتم التواصل مع شركة الكهرباء لتوفير التيار الكهربائي في أقرب وقت ممكن، وإنهاء جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الطبية وغير الطبية في المستشفى قبل شهر يونيو المقبل. وأوضح أنه سيتم البدء في التشغيل التجريبي للمستشفى تمهيداً لدخولها ضمن منشآت المرحلة الثالثة بمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية خلال الأشهر القليلة المقبلة.