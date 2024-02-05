حدث ليلا: مشروع قانون أمريكي بمساعدات جديدة لإسرائيل.. وغارات جوية على اليمن.. عاجل

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث كان من أهمها كشف مجلس الشيوخ الأمريكي النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزبين «الديمقراطي، الجمهوري» بقيمة 118 مليار دولار، فيما قصفت الولايات المتحدة من جديدة مواقع في اليمن.

وكشف «مجلس الشيوخ» الأمريكي النقاب عن مشروع قانون ميزانية من الحزببين «الجمهوري، الديمقراطي»، وفقًا لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، بقيمة 118 مليار دولار يتضمن حزمة مساعدات أمنية بقيمة 14.1 مليار دولار لإسرائيل، و60.06 مليار دولار لأوكرانيا، وفقًا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية

ونص مشروع القانون على تخصيص 2.44 مليار دولار للقيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، والتي ستساعد الجيش الأمريكي في عملياته في البحر الأحمر، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 10 مليارات دولار للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وأوكرانيا، وكذلك 2.33 مليار دولار للاجئين الأوكرانيين.

وخصص مشروع القانون، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء، 26.15 مليار دولار لتجديد مخزون الأسلحة الأمريكية المقدمة إلى أوكرانيا وتايوان وإسرائيل، و4.83 مليار دولار لإجراءات ردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

اقتراح تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط

واقترح مشروع قانون الميزانية، تمويل أمن الحدود بمبلغ 20.2 مليار دولار فقط، أي أقل بـ3 مرات تقريبا من المبلغ الذي يريد واضعو مشروع القانون تقديمه لأوكرانيا، فيمأ أعلن الرئيس الأمريكي، تأييده لمشروع قانون الميزانية، مطالبا «كونجرس» بلاده بسرعة إقراره.

ومن المقرر التصويت الأولى على مشروع قانون الميزانية، في موعد أقصاه بعد غد الأربعاء، وفق لما أعلنه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

وكجزء من المساعدة لأوكرانيا، يتم توفير 14 مليار دولار لشراء أسلحة جديدة من المجمع الصناعي العسكري الأمريكي، و15 مليار دولار للتدريب العسكري للقوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن تبادل المعلومات الاستخبارية وتدابير الدعم الأخرى، و20 مليارا لاستبدال المخازن في الولايات المتحدة نفسها.

ترامب: سأفرض رسوما جمركية على الصين بأكثر من 60% حال فوزي في الانتخابات

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الصين، بنسبةأكثر من 60% حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في 5 نوفمبر المقبل، رافضا في مقابلة على شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية، فكرة خوضه حربا تجارية أخرى مع الصين، وفق لما ذكرته شبكة«سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي اليمن، تعرضت البلاد، واصلت القوات الأمريكية في قصف مواقع باليمن، باستخدام 3 مدمرات «يو إس إس جرافلي» و«يو إس إس كارني» و«يو إس إس دوايت دي أيزنهاور»، وقالت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، إن القوات الأمريكية، نفذت ضربة، وصفتها بالدفاع عن النفس ضد 4 صواريخ كروز مضادة للسفن كانت جميعها مجهزة للإطلاق على السفن في البحر الأحمر

وقالت وسائل إعلام، فجر اليوم، إن الولايات المتحدة وبريطانيا، شنتا 8 غارات على منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف وغارتين على مديرية الزيدية وغارة على مديرية الحوك بمحافظة الحديدة، و3 غارات على مديرية باقم في محافظة صعدة وغارة شرقي مدينة صعدة شمالي اليمن، فيما أشارت وسائل إعلام تابعة يمنية، إلى 15 غارة على محافظتي صعدة والحديدة.

وفي تشيلي، ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن حرائق الغابات في منطقة فالبارايسو وسط البلاد إلى 112 شخصا.

هزة أرضية ضعيفة تضرب منطقة الحدود التركية العراقية

وضربت هزة أرضية ضعيفة بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود التركية العراقية، بعمق 7 كيلومترات، وفق لبيانات مركز رصد الزلازل الاوروبي المتوسطي.

وأظهرت الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت منطقة الحدود التركية العراقية، على مسافة 29 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من مدينة هكاري بأقصى جنوب شرق تركيا.

وفي المغرب، ضربت هزة أرضية، بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، بعمق 89 كيلومترا، وعلى مسافة 67 كيلومترا جنوب شرق مدينة القصر الكبير في الشمال الغربي للبلاد، وفق لبيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وفي تونس، كشفت «الهيئة العليا المستقلة للانتخابات»، أنها ستشرع في التحضير والإعداد للانتخابات الرئاسية التي من المنتظر تنظيمها خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، فيما توقع المتحدث باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، على هامش مؤتمر صحفي، إجراء الانتخابات الرئاسية في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.