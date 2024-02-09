موعد صلاة الجمعة اليوم 9-2-2024 في المحافظات.. 12:14 مساء بالإسكندرية

نشرت الهيئة العامة للمساحة المصرية موعد صلاة الجمعة اليوم، وهو ما تحرص عليه بشكل دوري من نشر مواقيت الصلاة والتوقيتات المختلفة وفق كل مدينة أو محافظة.

وفي السطور التالية، نعرض موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 9 فبراير، لكي يستعد المسلمون لأداء الصلاة والاستماع لخطبة الجمعة.

موعد صلاة الجمعة اليوم

ويأتي موعد صلاة الجمعة اليوم الموافق 9 فبراير في مختلف محافظات مصر، كما يلي:

موعد صلاة الجمعة في القاهرة: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: أذان الجمعة الساعة 12:14 مساء.

موعد صلاة الجمعة في الغربية: أذان الجمعة عند الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في بني سويف: أذان الجمعة الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في المنيا: أذان الجمعة الساعة 12:11 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط: أذان الجمعة الساعة 12:09 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج: أذان الجمعة الساعة 12:07 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في قنا: أذان الجمعة الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر: أذان الجمعة الساعة 12:04 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في أسوان: أذان الجمعة الساعة 12:03 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ: أذان الجمعة الساعة 11:57 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم: أذان الجمعة الساعة 12:11 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الدقهلية: أذان الجمعة الساعة 12:08 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح: أذان الجمعة الساعة 12:25 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ: أذان الجمعة الساعة 12:10 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة: أذان الجمعة الساعة 12:13 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية: أذان الجمعة الساعة 12:05 مساءً.

موعد صلاة الجمعة في دمياط: أذان الجمعة الساعة 12:07 مساءً.