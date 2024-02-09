الإسكان تعلن طرح حق استغلال لأماكن انتظار المركبات بـ6 أكتوبر.. الشروط والمواعيد

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح حق استغلال أماكن انتظار المركبات بجهاز مدينة السادس من أكتوبر، بنظام مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات بعدد 7 مزايدات، بالمظاريف المغلقة.

حق استغلال أماكن انتظار المركبات

وتشمل المزايدات ما يلي:

1- موقع رقم 1 بين القطعتين 28/ 27 محور 74 / 100، بمساحة 3720 مترا مربعا.

2- موقع رقم 2 بين القطعتين 38 - 39 محور 47 / 100، بمساحة 5520 مترا مربعا.

3- موقع رقم 3 بين القطعتين 41 - 50 / 1 محور 47 / 100، بمساحة 7080 مترا مربعا.

4- موقع رقم 4 بين القطعتين 6/50 - 54 محور 47 / 100 بمساحة 9720 مترا مربعا.

5- موقع رقم 5 بين القطعتين 67 - 68 محور 101/48، بمساحة 4260 مترا مربعا.

6- موقع رقم 6 بين القطعتين 4 - 5 مركز خدمات الحي الخامس والسادس، بمساحة 2560 مترا مربعا.

7- موقع رقم 7 مكان انتظار بجوار جهاز المدينة أرض المعارض، وتشمل 4 قطع وهي قطعة رقم 1 بجوار حلو الشام، وقطعة رقم 2 بجوار محلات الجهاد، وقطعة رقم 3 بجوار محلات الجهاد والمجد، وقطعة رقم 4 أسفل المظلات بمساحة إجمالية 8947 مترا مربعا.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن الطرح الجديد متاح بالشروط الآتية:

1- يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز نظیر سداد مبلغ 299 جنيها لكل مزايدة على حدة.

2 - يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي باسم المهندس رئيس الجهاز، في موعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية لكل مزايدة على حدة.

مدة سريان العطاء 5 أشهر من تاريخ فتح المظاريف

3 - يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 5 آلاف جنيه، يستكمل إلى 10% من القيمة الإيجارية عن 3 سنوات في حالة الرسو كتأمين نهائي لكل مزايدة على حدة.

4 - مدة سريان العطاء 5 أشهر من تاريخ فتح المظاريف الفنية.

وتعقد جلسة الاستفسارات الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأحد 3 مارس المقبل، على أن تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية الساعة الثانية عشرة ظهراً بمقر الجهاز يوم الأحد 24 مارس المقبل، ويمكن للراغبين في دخول المزايدات المعاينة على الطبيعة في مواعيد العمل الرسمية.

إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية

وذكرت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية في موعد لاحق، وتخضع المزايدات لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والقانون رقم 95 لسنة 1979، وتتاح كل التفاصيل الخاصة بالطرح الجديد عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هـنـا.