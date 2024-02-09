الشروط المطلوبة للتسجيل في ترقيات المعلمين 2024.. جميع التخصصات

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، أنه من المستهدف ترقية ما يقرب من 400 ألف معلم ومعلمه خلال العام الجاري، لافتة إلى أن عملية ترقيات المعلمين 2024 تغطي مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمختلف التخصصات والصفوف الدراسية لمن استوفى شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

رابط التسجيل في ترقيات المعلمين 2024

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين لجميع المرشحين للترقية طريقة الاستعلام عن ترقيات المعلمين لعام 2024 عبر هذا الرابط الذي يمكن للمرشحين التسجيل من خلاله.

شروط ترقيات المعلمين 2024

وأعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لترشيحات ترقيات المعلمين 2024 وهي كالتالي:

- أن يكون قد أكمل خمس سنوات في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر المقبل بحد أدنى.

- الحصول في آخر عامين على تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط.

- أن يكون المعلم أيضًا على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

الاستفادة من ترقيات المعلمين 2024

وأشارت الأكاديمية المهنية للمعلمين إلى أنه يمكن للمرشحين الاستفادة من ترقيات المعلمين 2024، عبر حصول المعلم على الرخصة المهنية من الموقع الرسمي للرخصة المهنية للمعلمين بشرط أن ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقدم المعلم للحصول على الترقية.